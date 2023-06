Tragico incidente, urta un masso e l’auto si ribalta: morto

Spezia, 23 giugno 2023 – Un tragico incidente. È quello che è avvenuto oggi a Castagnola, nel comune di Deiva Marina (Spezia).

Un uomo – Ugo Bordoni, 81 anni, residente nella zona – era alla guida della sua auto e stava procedendo in discesa verso l’abitato di Deiva su una strada in forte pendenza. Il guidatore, per cause ancora da accertare, ha urtato con le ruote anteriori un grosso masso a bordo carreggiata e si è ribaltato.

L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato da due turiste tedesche che stavano passando nella zona e hanno notato la macchina ribaltata. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale sanitario del 118, per il conducente dell’auto, unica persona a bordo del mezzo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto in seguito al terribile incidente.

La salma è stata riconsegnata alla famiglia dopo il nulla osta della procura spezzina. A dare l'allarme sono state due turiste che hanno visto l'auto dell'anziano, una Panda, finire fuori strada ribaltandosi. Secondo i carabinieri, Bordoni potrebbe aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo della Panda. I militari hanno escluso il coinvolgimento nell'incidente di altri mezzi.