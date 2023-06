Morto a 31 anni nell’immersione, la tragedia durante un corso. Si farà l'autopsia

La Spezia, 30 giugno 2023 - Mancava poco alla fine del corso iniziato all’incirca un paio di mesi fa. Voleva conseguire l’abilitazione per le immersioni, massimo quindici metri, per la pulizia delle carene. E l’immersione di ieri mattina, intorno alle 10,30, a non più di cinque metri di profondità, nel seno del Varignano faceva parte della routine per raggiungere quell’obiettivo che si era prefissato. Nulla faceva presagire la fatalità dell’evento che di lì a poco si sarebbe consumato. Per Michele Savarese, tenente di vascello di trentuno anni, originario di Vico Equense (Napoli) dove vive la famiglia, ma di stanza alla Spezia dove lavorava alle dipendenze dell’Ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano, non c’è stato nulla da fare. Neppure il tempestivo intervento dell’unità medica presente durante le lezioni è riuscita a rianimare il giovane ufficiale della Marina militare nonostante i ripetuti tentativi. Ancora sconosciuta la causa del malore, forse un infarto, che ha portato al decesso del giovane che per accedere al corso era in possesso delle certificazioni di idoneità fisica. Sarà l’autopsia, decisa dal magistrato di turno, a stabilire il perché della morte.

Una notizia che ha lasciato scossa la comunità militare e civile. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati, tra questi quello del presidente della Regione, Giovanni Toti che ha espresso – "le condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina militare e alla famiglia Savarese". Non sono mancate neppure le parole di conforto del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, che fa parte egli stesso della Marina militare – "A nome mio e della comunità ligure – scrive Medusei – esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del tenente di vascello Michele Savarese.. Un sentito e commosso abbraccio alla famiglia e agli amici..."

Parole di vicinanza al comandante del Comsubin, ammiraglio Massimiliano Rossi, alla Marina e parole di conforto ai famigliari del giovane ufficiale morto tragicamente nelle acque antistanti la base “Teseo Tesei” anche dalla senatrice della Lega ed ex sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.