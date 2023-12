Tragedia in campagna, uomo trovato morto accanto alla sua bicicletta

Arcola (La Spezia), 19 dicembre 2023 – Le ipotesi al vaglio dei carabinieri sono due: la prima è che sia stato colto da un malore, la seconda (che poi è anche la più probabile) è che sia stato investito da un mezzo agricolo che stava lavorando in zona. Tragedia questa mattina ad Arcola, dove un uomo sulla cinquantina è stato trovato morto in una zona di campagna.

La vittima è stata trovata in condizioni disperate accanto alla sua bicicletta, un particolare modello adatto a chi ha disabilità motorie. In quella zona erano in corso delle potature e l’incidente è avvenuto poco prima delle 11: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, Delta 2, la Pubblica assistenza di Vezzano e l’elisoccorso dalla Toscana.

Per oltre un’ora hanno cercato di rianimare l’uomo, ma le sue condizioni erano davvero troppo gravi e alla fine non c’è stato niente da fare.