Morto a 58 anni Mirco Raspolini Lo sport in lutto

Il mondo dello sport spezzino è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mirco Raspolini (nella foto), storico ed appassionato dirigente di società calcistiche della provincia. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 18 agosto, ma un destino crudele ha voluto diversamente. Lascia nel dolore la mamma Gemma, i figli Alessio e Luca, la moglie Patrizia, il fratello Andrea. Abitava in Val Graveglia, nel comune di Riccò del Golfo, ma nell’ambiente del calcio dilettantistico spezzino lo conoscevano un po’ tutti. Aveva iniziato a seguire il calcio negli anni ’80 con il San Benedetto, preferendo il ruolo dirigenziale a quello di giocatore nonostante la giovane età. Capitava spesso anche di vederlo fare il guardalinee per la propria squadra, con la sua grande sportività. In un’epoca in cui il computer lo avevano in pochi, Mirco era un grande appassionato delle statistiche. che si aggiornava da solo. Ha proseguito poi la carriera dirigenziale negli Azzurri Rivalsa, la società nata dalla fusione delle squadre di Riccò, Val Graveglia e San Benedetto, poi ancora nel Valdivara. Negli ultimi quattro anni, attraverso la grande amicizia con il presidente Leonardo Romeo, era approdato al Pegazzano. Tanto che ieri, alla notizia della sua morte avvenuta all’ospedale Sant’Andrea dove era stato ricoverato da alcuni giorni, il suo amico presidente ha voluto esprimere un commosso ricordo: "Uomo sensibile, onesto e di grande disponibilità e gentilezza verso tutti . È stato per la nostra società e per tutti i ragazzi un prezioso punto di riferimento, la sua assenza sarà incolmabile per tutti noi. Ci stringiamo con affetto a tutta la sua famiglia".

I funerali si svolgeranno domani, lunedì, alle ore 15.30 nella chiesa di Val Graveglia.

Massimo Benedetti