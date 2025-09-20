Con la jeep nel burrone, morti i fratelli Mavisini

Varese Ligure (La Spezia), 21 settembre 2025 – Uniti anche nella morte. Due fratelli hanno perso la vita ieri intorno alle 12.30 mentre stavano rientravano a casa per il pranzo dopo la mattinata trascorsa tra i boschi alle pendici del Passo delle Cento Croci.

Svolgevano la professione di taglialegna ed erano molto conosciuti nella zona proprio per la loro frequentazione della zona. Valentino e Vittorio Mavisini originari di Valgiuncata una frazione di Zignago, titolari di una società agricola forestale, sono precipitati da una scarpata mentre a bordo del loro fuoristrada stavano scendendo verso Pecorara nel territorio di Varese Ligure.

Di buon mattino Vittorio 44 anni e Valentino di tre anni più giovane, erano saliti sulla collina per eseguire alcuni interventi da completare lunedì dopo la giornata di riposo. Si sono rimessi in viaggio verso casa ma ad attenderli, su quel percorso ben conosciuto, hanno trovato la morte.

Probabilmente abbagliati dal sole oppure a causa di un guasto meccanico al mezzo la loro Jeep è uscita di strada e si è ribaltata nella scarpata. Dopo il terribile volo di almeno 50 metri l’automobile si è schiantata contro un albero. Uno dei due fratelli è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte.

Alcuni passanti hanno sentito prima lo stridio dei freni e poi un tremendo boato e sono quindi corsi sulla strada. Purtroppo l’immagine che si è presentata alla loro vista è stata terribile. Il mezzo distrutto e capovolto contro un grosso albero di cerro ha fatto intuire la gravità dell’incidente. Immediata è scattata la richiesta di soccorso e sul posto sono intervenuti i mezzi Delta 3 Brugnato del 118, Croce Rossa di Varese Ligure, Pubblica Assistenza di San Pietro Vara, carabinieri di Varese Ligure e i vigili del fuoco che sono scesi nella scarpata.

Uno dei due fratelli era riverso ai piedi dell’albero mentre l’altro era ancora assicurato al posto di guida dalle cinture di sicurezza.Inutili i tentativi di rianimarli praticati dai sanitari anche avvalendosi del defibrillatore. Nel frattempo era partita anche la richiesta di intervento all’elicottero Grifo per tentare un disperato trasporto in ospedale. I due fratelli erano molto uniti e da tempo svolgevano l’attività di manutentori del verde, per questo erano conosciuti nelle zone collinari.

Valentino lascia tre figli, due bambini per il fratello Vittorio. Un’intera comunità ha appreso la terribile notizia e si è mossa incredula per stringersi ai famigliari dei due sfortunati fratelli Mavisini che sono stati trasportati all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova. Anche i sindaci Simone Sivori di Zignago e Mauro Rattone di Varese Ligure appena appresa la notizia hanno espresso parole di vicinanza alle famiglie. “Siamo cresciuti insieme – ricorda in lacrime il sindaco Sivori –. Due ragazzi che si davano un gran da fare, volevano custodire il territorio, per il nostro territorio è una perdita enorme”.

“Una tragedia incredibile – ha aggiunto con grande commozione Mauro Rattone – due brave persone molto conosciute e apprezzate per il loro lavoro e impegno quotidiano. Un lutto che ha spezzato due giovani vite, non ci sono parola per commentare una tragedia di queste proporzioni. Non posso che stringermi alle loro famiglie in un momento di indescrivibile dolore anche a nome della comunità che sta soffrendo per questa terribile situazione”.

Massimo Merluzzi

Matteo Marcello