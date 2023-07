Mortaio e pestello, impara a preparare il pesto ligure al Museo Podenzana!

Secondo appuntamento di ‘Stasera al Museo!’, il calendario degli eventi estivi promosso da tutti i musei civici della Spezia. Stasera, alle 21 il Museo etnografico ‘Giovanni Podenzana’ propone un laboratorio per adulti intitolato ‘Mortaio e pestello’: il pesto è una delle preparazioni della cucina ligure più famose al mondo. Con questo laboratorio si imparerà a pestare nei mortai i suoi semplici e genuini ingredienti come in passato Il costo dell’evento è di 5 euro. Per informazioni contattare lo 0187 727781 o inviare una mail a [email protected]