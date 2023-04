Morta la commercialista Babbini

Profondo cordoglio per la scomparsa all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dov’era ricoverata, della commericalista Paola Babbini, molto conosciuta in città per il suo impegno sia in ambito lavorativo che nel sociale. Aveva 76 anni. Il suo studio era in piazzale Kennedy e nonostante avesse raggiunto da tempo il traguardo della pensione, continuava a svolgere la sua attività professionale ed era revisore dei conti del Comune di Monterosso. In passato aveva ricoperto lo stesso incarico alla Pubblica assistenza della Spezia. Era una persona solare, impegnata con i Lions e di recente frequentava e collaborava con l’Università della Terza età a Lerici. Lascia nel dolore la sorella Gianna, il figlio Leonardo, la nuora Corinne e i nipoti. La cerimonia funebre oggi alle 11 nella chiesa dell’ospedale di Sarzana.