Morì sul posto di lavoro. Chiesto il patteggiamento

Era precipitato dal soppalco della casa ancora in fase in costruzione in via Braccioli a poca distanza dall’area archeologica di Luni battendo la testa contro uno scalino. A scoprire la morte di Rafael Torcasio, sessantenne elettricista di origini argentine ma da tempo residente a Massa, era stato il figlio che preoccupato dalla tante chiamate a vuoto sul telefono del padre era poi andato a cercarlo nella casa dove sapeva essere impegnato in un intervento.

Per quell’incidente erano imputati il titolare dell’azienda Silectra per la quale il povero elettricista lavorava e il responsabile della sicurezza nel cantiere difesi dagli avvocati Massimo Bertoloni e Luca Pietrini entrambi del foro di Massa. Alla conclusione dell’udienza che si è tenuta in Tribunale a Spezia, il gip Marinella Acerbi, pubblico ministero Alessandra Conforti, ha rinviato al 24 giugno la decisione sulla richiesta di patteggiamento alla pena di 1 anno di reclusione presentata dall’avvocato Giovanni Maria Matino del foro di Firenze che tutela il fratello, il figlio e la moglie della vittima.

La condizione necessaria per accordare la richiesta è comunque legata al risarcimento concordato tra le parti. Soltanto al completamento del pagamento somma pattuita, e già avviato da parte delle compagnie assicurative, il giudice si pronuncerà definitivamente.

L’incidente sul lavoro era accaduto a marzo 2023 e nella tragica circostanza l’uomo si trovava da solo sul posto di lavoro. Era un elettricista molto esperto ma quella mattina intervenendo sui lavori in corso al piano superiore della villetta precipitò dall’altezza di almeno 4 metri. Il figlio non vedendolo rientrare nel primo pomeriggio lo aveva ripetutamente chiamato al telefono e soltanto qualche ora dopo non avendo risposte neppure dall’azienda aveva deciso di andare in via Braccioli trovando il padre riverso a terra e allertando così i soccorsi della Pubblica Assistenza di Luni e Delta 2 del 118 oltre ai carabinieri della compagnia di Sarzana. Purtroppo però l’uomo era già deceduto.

Massimo Merluzzi