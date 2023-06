Moretti, nuovo ricorso al tribunale del lavoro

L’avvocato Daniele Granara, nella sua qualità di difensore di fiducia del comandante Emanuele Moretti, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 9600, che non condivide, ma rispetta, comunica di aver ricevuto incarico dal proprio assistito di impugnare immediatamente di fronte al tribunale del lavoro della Spezia il decreto del sindaco della Spezia del 9 luglio 2022, n. 3, che "in assenza di qualunque procedura selettiva, ha deliberato la conferma della nomina del dottor Francesco Bertoneri nel ruolo di dirigente comandante nel corpo di polizia locale del Comune della Spezia, nonché per chiedere il risarcimento dei gravissimi danni ingiustamente patiti e patiendi dal dottor Emanuale Moretti. All’esito del giudizio dinanzi al tribunale del lavoro della Spezia, sarà riproposta l’azione di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 11 ottobre 2022, n. 8684, che rimane valida ed efficace e che ha annullato la delibera di giunta n. 263 del 2020, ricordando che “tutte le eventuali sopravvenienze (ove anche sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) saranno infatti destinate a perdere di efficacia, una volta caduto il provvedimento presupposto; e ciò in conseguenza dell’effetto caducatorio automatico degli atti strettamente esecutivi della delibera annullata (trattandosi di atti pur sempre imputabili alla stessa amministrazione)”".