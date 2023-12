Moretti-Comune, nuovo scontro. In ballo la 2ª nomina di Bertoneri

Lunedì 8 gennaio davanti al giudice del lavoro del tribunale della Spezia Marco Viani, ci sarà una nuova udienza per la nota vertenza che vede Emanuele Moretti, comandante della polizia locale a Roma, opposto al Comune della Spezia. Il 20 novembre scorso, il Comune della Spezia ha rinunciato al ricorso per cassazione che aveva proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato dell’11 ottobre 2022 n° 8648, la quale aveva stabilito l’illegittimità del procedimento seguito per la nomina del comandante della polizia locale della Spezia Francesco Bertoneri. L’oggetto, però, era la prima nomina del comandante Bertoneri, quella relativa al primo mandato del sindaco Peracchini. Il Comune ha rinunciato perché il Consiglio di Stato con la sentenza di ottemperanza, ha escluso che quella sentenza produca effetti sul secondo incarico di Bertoneri. Ovvero quello del luglio 2022, quando il sindaco Peracchini è stato rieletto. Il Comune ha perciò rinunciato al ricorso in Cassazione perché non serviva più, in quanto quella sentenza del Consiglio di Stato non ha alcuna efficacia oggi.

L’avvocato Daniele Granara, legale di fiducia di Emanuele Moretti, ha comunicato agli organi di informazione che l’8 gennaio si terrà l’udienza davanti al giudice del lavoro della Spezia sulla seconda nomina del comandante Francesco Bertoneri, "dopo che la precedente era già stata dichiarata illegittima dal medesimo giudice con la sentenza del 28 novembre 2022, n° 329, che aveva anche condannato il Comune alla refusione delle spese processuali". Granara cita anche la possibilità di "una ragionevole definizione stragiudiziale della vicenda, già più volte auspicata dal tribunale".

Nulla di ciò, però, sarà proposto dal Comune, fiducioso che il ricorso di Moretti sarà dichiarato inammissibile dal giudice. Questo perché per quanto riguarda il secondo incarico di Bertoneri, Moretti non avrebbe presentato una seconda istanza di mobilità, e non avrebbe neppure fatto ricorso in sede amministrativa. Il giudice del lavoro, quindi, potrebbe obiettare che viene chiesta a lui una cosa che, invece, andava chiesta al Tar.

Massimo Benedetti