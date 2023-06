Monza, arriva da Atalanta Giovanni Cittadini, il nuovo Scalvini

In attesa di discutere, trattare, definire il rientro in pianta stabile di Armando Izzo, la difesa del Monza si rinforza con l’arrivo dall’Atalanta del prospetto ventunenne Giovanni Cittadini. Quest’anno in forza al Modena, in Serie B, dove ha chiuso con 18 presenze, arriva in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto garantito alla Dea che vede in lui le qualità del nuovo Scalvini. Impegnato nell’Europeo Under 21 come vice di un altro ex biancorosso, Pirola, al rientro in Italia sarà tempo di visite mediche prima della definizione dell’affare con Adriano Galliani, che conta di metterlo a disposizione di Raffaele Palladino già dopo i primi giorni di ritiro dal 10 luglio a Ponte di Legno. M.C.