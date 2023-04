Monumenti alla Memoria con targhe informative

L’Aned, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, ha completato l’installazione di alcune targhe informative di alcuni monumenti dedicati alla memoria della deportazione spezzina nei campi nazisti. La targa descrive il monumento, è leggibile tramite smartphone o tablet attraverso il codice Qr, che consente di indirizzare alle pagine e notizie aggiuntive utilizzando la connessione internet, con un semplice click. Le targhe con Qr sono collocate al monumento ai Caduti nei campi nazisti e al sacrario ai Caduti per la libertà nell’ex famigerata Caserma XXI Fanteria, oggi parco del complesso scolastico 2 Giugno; nella stele commemorativa della deportazione migliarinese e spezzina- 194445 nel sagrato della chiesa San Giovanni Battista a Migliarina e all’interno della stessa chiesa, per illustrare il grande dipinto sacro che, sullo sfondo, presenta il muro del lager ed è dedicato alla memoria dei caduti di Mauthausen. L’iniziativa è stata realizzata grazie al patrocinio della Regione Liguria.