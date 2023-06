Monterosso, Via libera alle Ferrovie Austriache per il treno notturno Jet Night Le Ferrovie Austriache hanno dato il via libera per una fermata a Monterosso per il treno notturno Jet Night. Fino a settembre anche due IntercityNotte faranno fermata a Monterosso. Grazie al lavoro di Rollando e ai sindaci di Pontremoli, Aulla e Santo Stefano, ripristinata anche la fermata del treno delle 7.45 da Parma a Genova Brignole.