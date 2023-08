Monterosso: Vertice d'Urgenza in Prefettura per il Disservizio Idrico

Niente acqua ieri in molte abitazioni di Monterosso, a causa del "fermo impianti – spiega il sindaco Moggia – per lo stop della fornitura energetica nella zona di Levanto". La conseguenza è stato un abbassamento dei livelli dei serbatoi di Rondanara, Stallo e Cabana, con disagi a residenti e turisti. Visto il disservizio l’amministrazione comunale ha richiesto alla Prefettura la convocazione urgente di un incontro con Enel e Acam Acque. Obiettivo è far luce sulle cause che "hanno portato a questo grave disservizio e di stabilire le responsabilità connesse all’interruzione della fornitura idrica" spiega il sindaco. L’incontro si terrà stamani in Prefettura della Spezia, sarà l’occasione per chiarire gli eventi "che hanno portato a questa interruzione e per discutere le misure necessarie per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro".