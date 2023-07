Monterosso riscopre le sue radici col Museo di storia contadina

Grazie al lavoro e all’impegno degli alunni della quinta elementare che compongono il Consiglio comunale dei ragazzi anno 2022-23 e le maestre Gargani e Pozzi è nato ed è già visitabile il museo virtuale di storia contadina di Monterosso. Ciò è stato possibile in virtù della collaborazione preziosissima dei cittadini, soprattutto quelli anziani, e al contributo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Moggia. E’ palpabile la soddisfazione delle insegnanti. Che si rivolgono ai loro concittadini: "Vi invitiamo a scoprire il passato affascinante del nostro territorio – esordiscono Marina Gargani e Maria Vittoria Pozzi –, quando Monterosso era un piccolo borgo di pescatori e contadini. Immaginate i campi costruiti sulla roccia, le donne trasportare la terra a braccia e i monterossini creare opere d’arte con i muri a secco, forgiati con ingegno e tenacia. Nonostante le burrasche e gli eventi atmosferici avversi, i nostri antenati hanno sempre ricostruito ciò che la natura distruggeva, donandoci gli splendidi terrazzamenti che incorniciano oggi il nostro borgo".

E concludono: "Per onorare la loro memoria e per comprendere meglio le nostre radici, i ragazzi del Consiglio comunale della scuola primaria di Monterosso hanno creato un museo virtuale della storia contadina. Hanno recuperato tradizioni, usi, costumi e oggetti del passato grazie anche alla collaborazione entusiasta di tutta la cittadinanza e al sostegno dell’amministrazione comunale". Ecco il link per visitare il museo virtuale di Monterosso: http:www.comune.monterosso.sp.itc011019zfindex.phpservizi-aggiuntiviindexindexidtesto20427.

Euro Sassarini