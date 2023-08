Monterosso pulita dai volontari Giovani del luogo e turisti uniti nel rispetto dell’ambiente

I volontari uniscono le forze per preservare la bellezza di Monterosso, in questi giorni presa letteralmente d’assalto dai turisti molti dei quali non sono rispettosi dei luoghi che visitano. Non solo in paese, ma anche sulle alture. Per questo l’amministrazione diretta da Emanuele Moggia ha indetto la campagna di pulizia in vista del Ferragosto. Diversi volontari, accompagnati dagli operai comunali, si sono uniti in uno sforzo collettivo per ripulire il tratto di strada che collega Soviore al Colle di Gritta. Soprattutto in quest’ultima località, sui sentieri era statio abbandonati sacchi di immondizia e bottiglie di plastica e vetro.

La campagna di pulizia, avviata ieri mattina, è stata guidata da giovani turisti e volontari locali, accomunati dalla determinazione di preservare la bellezza naturale e l’atmosfera accogliente di Monterosso. Questo impegno mira a garantire che tanto i visitatori quanto gli abitanti possano godere appieno di un ambiente pulito.

L’amministrazione comunale di Monterosso al Mare desidera sinceramente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa encomiabile iniziativa. È fondamentale sottolineare quanto sia importante mantenere puliti i luoghi che si visitano e rispettare l’ambiente circostante. Tutti i visitatori sono incoraggiati a contribuire alla conservazione di questa meravigliosa area, assicurandosi di lasciarla nello stesso stato in cui desidererebbero trovarla. Questo gesto permette a tutti di condividere la stessa bellezza e serenità che i giovani volontari hanno generosamente donato con il loro prezioso tempo libero.