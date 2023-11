Monterosso Finanziamento del Psr. Acquistati un drone e un trattore

Un contributo di 104.779 euro per l’acquisto di un trattore agricolo e di un drone per le attività di prevenzione degli incendi boschivi. È quanto ottenuto dal Comune di Monterosso nell’ambito dei finanziamenti a fondo perduto del Psr. Il trattore, dotato di tutte le attrezzature necessarie, potrà essere utilizzato per le attività di sfalcio della vegetazione infestante lungo tutte le strade comunali e provinciali (in convenzione con la Provincia) garantendo la costante pulizia a salvaguardia del territorio. Il drone consentirà di effettuare il monitoraggio delle porzioni di territorio non accessibili al fine di accertare la presenza di eventuali movimenti franosi o altre situazioni di pericolo. Nei mesi scorsi erano arrivati complessivamente 660.000 euro, sempre a fondo perduto, di cui 500.000 per finanziare il miglioramento della percorribilità del sentiero REL 591 “Via Grande“.