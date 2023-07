Monterosso Disagi autostradali Il Carlo Felice annulla il concerto

A causa di gravi problematiche nella viabilità autostradale e ordinaria, la direzione dell’Orchestra Carlo Felice di Genova ha annullato il concerto di stasera al Molo Capoluogo di Monterosso. La celebre formazione avrebbe presentato un concerto unico dal titolo ‘Canzoni’, con la partecipazione straordinaria di Marco Pierobon come direttore e solista alla tromba. Il repertorio avrebbe spaziato dai grandi successi di artisti come Freddie Mercury, Luigi Tenco e Frank Sinatra. "Un concerto che avrebbe sicuramente toccato le corde emozionali di ogni spettatore – dichiarano dal Comune – . Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente e comprendiamo la delusione che questa notizia potrà suscitare tra coloro che avevano già pianificato di partecipare. Stiamo lavorando per trovare possibili soluzioni alternative e valutando la fattibilità di riprogrammare il concerto in una data successiva. Invitiamo gli spettatori e i fan dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice a tenersi aggiornati sulle nostre comunicazioni ufficiali attraverso i nostri canali di comunicazione".