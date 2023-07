Monterosso alza il palcoscenico Un’estate per tutti i gusti con cinema, musica e libri

Una settimana ricca di eventi, tra cinema, letteratura, musica e tanto altro. L’estate di Monterosso entra nel vivo: il ricco e variegato calendario di manifestazioni confezionato dall’amministrazione comunale di concerto con le associazioni del territorio propone per questa settimana numerosi appuntamenti di rilievo. Si inizia stasera alle 21.15 al Molo dei Pescatori con il Cinema sotto le stelle: verrà trasmesso il film ‘L’amore è eterno finché dura’ con Carlo Verdone, commedia romantica che regala emozioni senza tempo. Giovedì ecco il terzo appuntamento della rassegna Monterosso Un Mare di Libri. Alle ore 21.30, sempre presso il Molo dei Pescatori, sarà ospite Antonio Padellaro, che presenterà il suo libro ‘Confessione di un ex elettore’, volume che mira a esplorare le complesse motivazioni dietro l’astensione di una parte significativa della popolazione italiana, offrendo uno spaccato affascinante della realtà politica contemporanea.

Il libro di Padellaro parte infatti da un dato significativo: il 44,90 per cento degli elettori non si è recato alle urne all’ultima tornata politica. E perché lo hanno fatto? Trattandosi di circa metà della popolazione italiana adulta, queste “Confessioni di un ex elettore” di Antonio Padellaro cercano di cucire le più diffuse pulsioni – razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di tale monumento al non voto. Venerdì 21, tornano gli ‘Aperitivi Musicali a Punta Corone’: questo luogo magico, con la sua splendida vista sul mare e sulle Cinque Terre, sarà la cornice ideale per godersi una serata indimenticabile, con buona musica e un bicchiere di vino, dove gli ospiti potranno assaporare l’atmosfera incantevole e vivere un momento di puro piacere. Sabato 22 sarà la volta di Luca Biondo, che si esibirà al piano bar in piazza Garibaldi dalle 21: una serata di leggerezza e ritmo in uno dei luoghi più iconici di Monterosso.

La settimana di eventi si concluderà domenica 23 con il concerto della banda locale ‘La Monterossina ’(nella foto) alle 21.30 presso il Molo dei Pescatori. I talentuosi musicisti della banda regaleranno al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e indimenticabile, uno spettacolo imperdibile che renderà la domenica sera di residenti e visitatori davvero speciale.