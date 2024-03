Monterosso Abbandonano rifiuti. Multati dalla polizia locale

Le immagini della videosorveglianza e le segnalazioni di alcuni cittadini, hanno permesso alla polizia locale di Monterosso di sanzionare due persone per non aver rispettato la normativa sul corretto conferimento dei rifiuti. I due ’furbetti del sacchetto’ avenano lasciato i rifiuti nella rotatoria di Loreto , da tempo sotto osservazione da parte degli agenti proprio per prevenire gesti di questo genere. Con l’avvicinarsi della stagione turistica, la polizia locale incrementerà ulteriormente i controlli per preservare la bellezza del territorio e garantire un ambiente sano e pulito per tutti i nostri abitanti e i visitatori". "L’obiettivo principale di queste azioni – dicono dal Comune di Monterosso – è mantenere elevati standard di pulizia e decoro urbano, fondamentali per la qualità della vita e per preservare l’attrattiva del nostro Comune. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo in modo efficace, è essenziale il contributo attivo e responsabile di tutti i cittadini. Invitiamo residenti e visitatore di Monterosso a fare la propria parte".