MONTEROSSO

Sfiduciato dalla maggioranza consiliare e dal sindaco Emanuele Moggia per divergenze concretizzatesi negli anni, Enrico Magnani è stato sollevato dal suo incarico di assessore, restando consigliere. Ma l’ex componente della giunta non ci sta. E ribatte alle accuse. "Non volevo sollevare un caso politico – dice Magnani – ma dopo certe affermazioni la mia replica è dovuta, in un paese dove per fortuna il diritto di esprimere pareri negativi su come viene gestito politicamente la cosa pubblica, un paese è consentita senza aver paura di essere espulso". E puntualizza: "Il tempo trascorso in questi 2 mandati ha dimostrato coi fatti che sono stati fatti fuori 2 assessori e diversi consiglieri dal sindaco. Estromessi perché non abbassavano la testa e alzavano la mano, come riesce bene a questa maggioranza. Il timore di una mia lista politica per le prossime elezioni Comunali (al momento infondata) dimostra incertezza politica. Però qui voglio ringraziare il sindaco, perché ora molti concittadini hanno espresso con favore una possibilità di una mia lista". Da Magnani nessun rancore nè per il sindaco nè verso la sua maggioranza che lo sostiene. "So distinguere il lato umano da quello politico, dando un giusto peso ai due valori".

E. Sassarini