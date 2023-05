Montefiori rilancia l’affondo sui 70 milioni di crediti inesigibili

Sui conti di bilancio Andrea Montefiori (nella foto a destra) rilancia l’affondo. Il consigliere dem torna a parlare dei famigerati 70 milioni di euro di crediti inesigibili che, all’atto dell’insediamento dell’amministrazione Peracchini, avrebbero gravato sul bilancio del Comune . "Secondo l’assessore la mia email di richiesta non sarebbe stato strumento consono" dice il consigliere, che con l’aiuto di un esperto ha analizzato le 1200 pagine del consuntivo 2016. "Trovo inammissibile ed ingiustificabile che nessuno, in comune, abbia potuto asserire se fossero o meno veritieri i numeri che il sindaco espone, ad ogni occasione da sei anni. L’aiuto tecnico del quale mi sono dotato non ha rilevato traccia dei 70 milioni di crediti inesigibili che avrebbero minato il bilancio comunale. Se fossero stati reali, il Comune della Spezia sarebbe stato commissariato e la Corte dei conti avrebbe sicuramente, fatto sentire la propria voce – dice Montefiori –. Nulla di tutto questo è avvenuto, tanto è vero che l’amministrazione Peracchini ha potuto portare l’indebitamento del Comune da 43 a 57 milioni di euro andando, questa volta sì, ad appesantire la spesa corrente, con il conseguente e necessario innalzamento dell’addizionale Irpef a carico dei cittadini". E proprio l’aumento dell’Irpef è tra i temi toccati nell’interpellanza che il consigliere dem, assieme alla collega di partito Martina Giannetti (nella foto a sinistra), ha presentato nei giorni scorsi. Al centro dell’interrogazione, la legge 14 del 2023, che consente ai Comuni di rinegoziare mutui ed altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa Depositi e Prestiti, con quest’ultima che ad aprile si era dichiarata disponibile alla rinegoziazione di alcune tipologie di prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2023. "Il Comune ha deliberato di autorizzare la rinegoziazione del residuo debito dei mutui Cassa Depositi e Prestiti: la rinegoziazione comporterà per l’ente, nel 2023 e nel 2024, un risparmio di oltre 800mila euro; tuttavia il bilancio di previsione è stato approvato dal consiglio comunale il 20 marzo scorso, quando la decisione circa la rinegoziazione dei mutui poteva già essere considerata ed assunta, a fronte della normativa nazionale approvata alla fine del 2022 e ben nota agli enti locali. La legge – scrivono Montefiori e Giannetti –. La scelta di approvare il bilancio a marzo, con il relativo aumento della pressione fiscale, è stata tutta politica e discrezionale da parte della giunta. Perché la decisione di rinegoziare non è stata assunta in concomitanza con la discussione sul bilancio di previsione 2023, e non è stata considerata nella definizione dello stesso? In questo modo sarebbero stati disponibili maggiori risorse per 844mila euro, che avrebbero permesso di attenuare l’aumento dell’addizionale Irpef, ampliando la platea di esenzione dall’imposta ai redditi intorno ai 20mila euro".