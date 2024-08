Monte Viseggi, due anni stupendi con gli Astrofili Spezzini

La Spezia, 8 agosto 2024 – Martedì 6 agosto gli Astrofili Spezzini hanno festeggiato un traguardo importante: i due anni dall’acquisizione delle chiavi dell’osservatorio di Monte Viseggi ricevute dal Comune della Spezia (dopo il bando pubblico del 2022).

Nei primi diciotto mesi della concessione i soci hanno lavorato senza sosta per riportare questo gioiello scientifico al suo antico splendore. “Il nostro impegno ha portato alla risoluzione di tutti i problemi che affliggevano il parco – spiegano – , con la bonifica totale di 5 piazzole e riservette che erano colme di rifiuti di ogni genere, liberato l'intera area di 4000 metri quadrati dai rovi che ne limitavano l'accesso, restituendo la natura e la bellezza al parco. Sul fronte tecnico, siamo orgogliosi di aver ripristinato il telescopio storico Marcon, di proprietà della AAS da 35 anni, dotandolo di nuove ottiche (Giacometti) e nuova elettronica all’avanguardia”.

La cupola, oggi, è completamente automatizzata, sia nel movimento in azimuth che nell’apertura e chiusura del portellone, pronta per scrutare il cielo in ogni sua meraviglia. “Due riservette, prima depositi di rifiuti hanno rivisto la luce. In una troviamo 'il piccolo museo dell’antiaerea italiana', con esposizione di oggetti a cavallo tra il 1936 e la Prima Guerra Mondiale e un video immersivo sul funzionamento delle batterie. Nel secondo ha visto la luce il 'TecnoBunker', locale dove si trovano i server della specola, e numerose apparecchiature radio per ascoltare la stazione spaziale internazionale e le meteore che entrano in atmosfera, la centralina meteo e altri apparati radio”. L'inaugurazione della struttura e del parco il 2 marzo ha segnato l'inizio di una nuova era per Monte Viseggi, intitolato per l’occasione al socio scomparso Luciano Zannoni. “Nei primi cinque mesi di attività, ben 600 visitatori hanno partecipato alle nostre serate pubbliche – dichiara il presidente Luigi Sannino – tra cui molte associazioni locali e scuole. È un vero piacere condividere con loro la nostra passione per l’astronomia e vedere tanta partecipazione! Nonostante il maltempo che ha colpito la Liguria negli ultimi mesi, siamo riusciti a riattivare le operazioni scientifiche e confermare asteroidi potenzialmente pericolosi. Abbiamo già pubblicato una decina di circolari elettroniche del Minor Planet Center, contribuendo in maniera significativa alla ricerca e alla sicurezza spaziale. E non finisce qua, la struttura si sta attrezzando per esplorare nuovi campi di ricerca e stiamo potenziando gli strumenti inclusivi, considerando che l’osservatorio dispone già di pannelli in braille, tecnologia Nfc con audioguide e visori 3d per le visite ai locali interni per chi non può accedere alla struttura”.

“Il nostro sodalizio è cresciuto tantissimo nel 2024 e alla soglia dei cento soci stiamo ampliando gli strumenti associativi per coinvolgere altri appassionati, oltre alla ionosonda per lo studio del meteo spaziale, costruita in sinergia con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che vedrà la luce nei prossimi mesi”. Il prossimo grande evento a Monte Viseggi saranno i tre giorni delle stelle cadenti il 9 10 e 11 agosto, le prenotazioni stanno già indicando che saranno giorni intensi con tantissimo pubblico. Per prenotare una serata per le stelle cadenti: www.eventbrite.it/e/934238330997?aff=oddtdtcreator

Si ricorda, inoltre, che è sempre possibile iscriversi all’associazione per partecipare alle attività sul sito www.astrofilispezzini.org.