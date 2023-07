Monte Montada, non c’è stata truffa La sentenza arriva dopo otto anni

La richiesta di rinvio a giudizio era datata settembre 2015. Ieri pomeriggio, dopo quasi otto anni, si è concluso il processo per la discarica di Monte Montada. Sotto accusa c’erano Claudio Zanini, che ora ha 69 anni ed è in pensione, all’epoca funzionario responsabile del servizio ambiente ed igiene urbana del Comune della Spezia, e i dirigenti di Acam Ambiente Giulio Maggi e Renzo Casadio, 56 e 76 anni, entrambi all’epoca responsabili dell’area impianti dell’azienda specializzata nella raccolta e smaltimento di rifiuti. L’accusa era di truffa e falsità materiale per Zanini, difeso dall’avvocato di fiducia Sergio Busoni, solo truffa per Maggi e Casadio difesi dall’ avvocato di fiducia Barbara Amadei. Il giudice Gianfranco Petralia ha assolto tutti, perché il fatto non sussiste – la truffa – e perché non costituisce reato – le fatture. Secondo gli inquirenti invece sulla mancata manutenzione della discarica affidata ad Acam si sarebbe profilata una truffa da 272mila euro ai danni del Comune, sotto forma di 44 fatture presentate da Acam attestanti l’esecuzione di prestazioni che non sarebbero state eseguite, ma liquidate dagli uffici comunali. Il Comune era stato chiamato come responsabile da Alessandro Canti della Montada srl per un risarcimento milionario a causa della mancata custodia e tenuta in sicurezza della discarica. Il giudice Petralia non ha, conseguentemente, riconosciuto alcun risarcimento a Canti. Assoluzione anche per Acam Ambiente, difesa dall’avvocato Silvia Rossi per l’imputatazione e da Sara Carabelli per la responsabilità civile.

Massimo Benedetti