Montatori e manutentori di impianti e quadri elettrici

Eures in collaborazione con azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali ricerca candidati da inserire a tempo pieno nel proprio organico. I profili ricercati sono diversi: montatore idraulico, supervisore installazioni meccaniche, impianti elettrici, costruzione e riparazione di serbatoi, montatore elettrico e tecnico, costruttore di quadri elettrici, installatore di tubazioni per riscaldamento, saldatore a fusione a gas, macchinisti, installatori di impianti, meccanici industriali per la manutenzione degli impianti, saldatore Tig Mac per costruzione e riparazione di serbatoi, supervisore tubazioni, costruttore di tubi secondo Iso, saldatore di tubazioni, saldatore Tig (141) per costruzione di tubazioni (Fm1,2,3,5,6). Per candidarsi, inviare il proprio cv in Inglese a: [email protected] e per conoscenza a [email protected] (candidati Italia centro Nord). Le domande devono essere presentate entro il 19 giugno. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.anpal.gov.it