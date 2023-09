’Montale fuori di casa’ e ambiente Il premio assegnato a Tiziano Fratus

Tiziano Fratus è uno scrittore e poeta molto legato alla natura, che da anni attraversa il paesaggio italiano per visitare e documentare l’esistenza dei grandi alberi. Riceverà oggi, alle 21, all’Ospitalia del Mare di Levanto, il ‘Premio Montale Fuori di Casa’ per la sezione ambiente. Dopo i saluti del sindaco Luca Del Bello, della presidente del premio Adriana Beverini e della vicepresidente Barbara Sussi, dialogherà con Fratus il divulgatore e fotografo Roberto Besana. A coordinare la serata Alice Lorgna. La seconda parte dell’evento sarà dedicato alle api che l’ecologo dell’impollinazione specializzato nelle api Stephen Buchmann definisce giustamente "una meraviglia". A parlare di queste creature essenziali per la vita del nostro pianeta sarà Roberto Moretti, responsabile della gestione e apertura del Podere Case Lovara del Fai Delegazione della Spezia. Poi verrà assegnato all’apicoltore Agostino Rossignoli della Apicoltura Monterossina di Levanto, un riconoscimento speciale per la sua attività. Tiziano Fratus, si legge nella motivazione, viene premiato "Per aver percepito e approfondito, sia nelle scelte di vita che nelle sue opere in prosa o in poesia, quel senso olistico della Natura e della realtà che emerge anche dagli scritti di Eugenio Montale. Anche per Fratus, ‘Homo Radix Meditans in silvis’, come per il Premio Nobel ligure, perdersi nel silenzio dei boschi è essenziale per ‘ritrovarsi’ e connettersi al Tutto, in una dimensione della vita che ci fa sentire tutt’uno con alberi, animali, terra e cielo".

Anche per lui, come per il giovane Eugenio Montale che nelle sue lunghe passeggiate mattutine e solitarie tra gli alberi e la vegetazione da Punta Mesco, raggiungeva la vicina Levanto, è necessario potersi perdere nel silenzio del bosco. Come è consuetudine del ‘Premio Montale Fuori di Casa’, a fine serata, verranno donate al pubblico, sino ad esaurimento, copie dei libri ‘Alberi Millenari d’Italia’ e ‘Agreste’. Sempre a Levanto, alle 21.30, in piazza Cavour, ‘Me le canto e me le suonano’, musical teatrale a cura dell’associazione ‘Petali di stelle’, mentre dalle 23.30, sulla spiaggia dietro lo scoglio della Pietra, va in scena il ‘Beach party’ a cura di Dna Staff.

Marco Magi