’Montale fuori casa’ col pensiero alla guerra

Dedicato a tutti i giornalisti inviati speciali nei luoghi di guerra, in particolare a quelli che hanno sacrificato anche la propria vita per raccontare delle tragedie che reca con sé, il ‘Premio Montale Fuori di Casa’ che si svolgerà venerdì. Nella sede della centrale Enel ‘Eugenio Montale’, alle 21, si rinnova l’appuntamento che ospiterà quest’anno la sezione dedicata al Giornalismo. Negli ampi spazi della centrale saranno premiati due fra i più noti giornalisti inviati di guerra che hanno descritto dalle pagine dei loro giornali ‘l’inutile strage’ che sta insanguinando da un anno e quattro mesi il cuore dell’Europa, da quando il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina. La serata inizierà alle 20 con un buffet di benvenuto per gli ospiti. Alle 21, dopo i saluti dell’ingegner Fabio Persichetti, a cui seguiranno quelli della presidente del Premio Adriana Beverini, della vicepresidente Barbara Sussi e di Paolo Stefanini, membro del consiglio direttivo, avrà inizio la cerimonia di premiazione di Nello Scavo del quotidiano ‘Avvenire’ e Lorenzo Cremonesi del ‘Corriere della Sera’. La serata è coordinata da Alice Lorgna, responsabile della Comunicazione del Premio.

A dialogare con i due premiati sarà Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione per l’Università Cattolica di Milano. Narratore, saggista, collaboratore di ‘Avvenire’, Zaccuri pur nato alla Spezia vive ormai da molti anni a Milano anche se volentieri ritorna nel Golfo dei Poeti. A fine premiazione, come è uso della kermesse, grazie alla sponsorizzazione di Enel, saranno donati ai presenti, sino ad esaurimento, le copie dei libri dei premiati: ‘Guerra Infinita’ (Solferino) di Lorenzo Cremonesi e ‘Kievì (Garzanti) di Nello Scavo. Cremonesi, inviato in prima linea sui fronti più difficili da quarant’anni, parlerà dei tanti conflitti ‘rimossi’ dall’Occidente, dal Medio Oriente all’Ucraina e del suo lungo lavoro come corrispondente da Gerusalemme fino ai fronti battuti da reporter in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina.

Il volume ‘Kiev’, per Scavo – tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani – è invece il diario personale di un conflitto nel cuore dell’Europa, scritto sul campo da un giornalista chiaro nello spiegare le ragioni di quanti la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa tragedia sono stati costretti a subirla. Per partecipare è richiesta la prenotazione alla seguente email: [email protected]

Marco Magi