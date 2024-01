Giovane mamma e le due figlie piccole intossicate dal monossido di carbonio, tragedia sfiorata a casa

Ceparana (La Spezia), 23 gennaio 2024 – Freddo, troppo freddo per tenere aperta la finestra della cucina. E una cena da preparare in tutta fretta, per togliere la fame alle due figlie e per accogliere nel migliore dei modi il loro papà, che di lì a poco sarebbe rientrato a casa dal lavoro. Sono i contorni della tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in un piccolo appartamento a Ceparana, dove vigili del fuoco e sanitari sono dovuti intervenire a sirene spiegate per portare assistenza a una famiglia intossicata dal monossido di carbonio. Tre i ricoverati: la madre, una giovane donna non ancora trentenne di origine marocchina, e due bambine in tenerissima età, una di due anni e l’altra di appena cinquanta giorni. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, al terzo piano di una palazzina di via Giustiniana, nel centro del paese. Sull’episodio sono ovviamente in corso accertamenti.

Le esalazioni potrebbero essersi sprigionate da un braciere che era stato acceso all’interno della cucina, priva, a quanto pare, di canna fumaria. Sono bastati pochi minuti di esposizione al gas perché la mamma e i due piccoli cominciassero ad accusare i primi sintomi di un malessere. Non è dato sapere, al momento, chi abbia dato l’allarme. Ma la tempestività dell’intervento ha fatto la differenza. I tre intossicati sono stati soccorsi dal personale dell’automedica inviata dal 118 e dai militi della Pubblica assistenza di Ceparana. Prezioso anche il supporto fornito dai vigili del fuoco, intervenuti per bonificare l’ambiente. La famiglia è stata immediatamente trasferita in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Mamma e bambine, sottoposte a terapia d’urto, sono state poi ricoverate e sono attualmente sotto osservazione, anche per capire se lo stato clinico necessiti di trattamento in camera iperbarica. Le condizioni generali sono comunque buone.