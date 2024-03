Monologhi al femminile da Bacchus

"Perché la Giornata internazionale dei diritti delle donne dell’8 marzo possa essere ogni giorno, l’osteria Bacchus propone la sua iniziativa dedicata alle donne... due giorni dopo". Stefano Occhiuzzi, titolare del locale di viale Amendola annuncia così il particolare appuntamento non musicale di stasera, quando, nel dopocena, a partire dalle 22, per la ‘Compagnia delle onde’, a cura della produttrice e scrittrice Paola Settimini, verrà presentato ‘Monologhi al femminile’ . Sei attrici per raccontare vite spezzate, vicende dimenticate, ma anche per riflettere sul modo in cui vengono raccontati i corpi e le persone, dell’importanza che attribuiamo agli uni e alle altre, di quale sia davvero la natura del potere. Sul palco saliranno Erika Canaccini, Valentina Faro, Sabrina Menini, Emanuela Puccetti, Antonella Tofani e Barbara Urli. Per avere ulteriori informazioni (e per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono 339 4908117.