"Monesteroli ha bisogno di interventi, non di scarichi fognari"

"Siamo abituati ad una maggioranza che respinge qualsiasi tipo di contributo delle opposizioni in Consiglio. Mai ci saremmo aspettati che chi governa non spendesse neppure una parola per riflettere sulla messa in sicurezza di Monesteroli e necessità di una programmazione di interventi. Proposte che abbiamo fatto per uno dei luoghi più belli della Spezia, colpito negli ultimi due anni da frane e crolli che hanno causato la chiusura del sentiero e l’inaccessibilità alle case del borgo". Così Marco Raffaelli del Pd in merito alle vicende della località a picco sul mare. "Eppure già nel 2017 il gruppo del Pd mise in guardia l’amministrazione sull’urgenza di investire risorse per una tutela del territorio. Anche allora si preferì non ascoltare, risultati non hanno tardato a manifestarsi. Ora all’indifferenza nei confronti delle proposte, avanzate a difesa di Monesteroli, si è sommato anche il silenzio sulla nuova idea di far convogliare sulla collina i servizi di scarico fognario dei paesi delle Cinque Terre. Un progetto orrendo che deturperebbe la bellezza dei luoghi".