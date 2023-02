’Mondiale mi manchi’ di Catalani

Una nuova presentazione per il libro “Mondiale mi manchi – L’ Italia e altre grandi assenze nella storia del Campionato” (edito da ’Il Filo di Arianna’) del quale l’autore Andrea Catalani verso la fine dell’anno scorso ha anche parlato a scuola, a Roma, su organizzazione della manifestazione libraria capitolina “Più Libri Più Liberi”. Questa vola l’opera, che come noto narra delle altre più clamorose esclusioni dalla Coppa del Mondo di calcio oltre a quella recente dell’Italia, viene presentata giovedì 16 febbraio nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa alle ore 17 col supporto dell’ Associazione Quattro Coronati per la quale Mauro Lucchesi cura l’introduzione. Partecipano Massimo Benedetti della redazione spezzina della Nazione, Riccardo Jannello giornalista del QN e Alessandro Volpi docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa e già sindaco locale.