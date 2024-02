’Momenti di tenerezza’ con Goy

Al ristorante Nuovo Capato’ di Ceparana. A partire dalle 19.30 di stasera, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Gianni Goy intitolato ‘Momenti di Tenerezza’ (seguirà la cena). Relatrice dell’incontro Felicia Piacente, già vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Follo e candidata a sindaco alle prossime comunali. Interverrà Piero Barbieri, studioso di storia locale, dei Liguri apuani e già sindaco di Calice. Con questo libro Goy ha voluto ricordare la sua famiglia. Una raccolta di poesie scritte da quando era ragazzo sino allo scorso anno. Di racconti inerenti a episodi della sua vita e di qualche fiaba dedicata ai nipoti. Nei suoi libri precedenti Goy ha raccontato le sue avventure in giro per il mondo (parla sei lingue) di quando navigava su grandi petroliere norvegesi, dei suoi raid ciclistici solitari in Europa, Africa e Sud America. Con questo libro ha dato sfogo alla sua anima romantica, turbolenta e insieme sensibile.