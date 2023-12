Molo danneggiato, scatta il divieto di transito

Stop alle passeggiate nella parte finale del molo lericino e sulla scogliera retrostante. Il Comune di Lerici ha infatti disposto la chiusura della banchina nel tratto compreso tra l’accesso al pontile del circolo Erix e la parte terminale, dove è ubicato l’accesso pedonale sopra il muraglione. Una decisione presa alla luce dei danni provocati dalle rendenti mareggiate: ieri, il Comune ha preso atto dell’aggravarsi della situazione in cui versa la parte terminale del molo, dove è stata rilevata "una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dal cedimento di muro e di porzione della passeggiata presso molo Noceti. Il cedimento della passeggiata provoca un potenziale pericolo per il percorso pedonale pubblico" si legge nell’ordinanza. La chiusura sarà revocata solo a seguito della realizzazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza. "L’area – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Russo – è stata transennata per evitare che le persone vadano in una zona danneggiata e dunque pericolosa. Sono già in corso verifiche per il ripristino dei danni strutturali e di quelli che hanno riguardato la pavimentazione; in questi giorni sono state rimosse alune parti della pavimentazione che hanno acutizzato una situazione già precaria".