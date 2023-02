Moli e navi sorvegliati dai droni

Due giorni di prove con droni nel porto per il monitoraggio ai fini della sicurezza, delle infrastrutture stradali, ferroviarie e marittime. È quanto realizzato in questi giorni nel porto della Spezia: gli apparati si sono levati in volo dal Molo Garibaldi, sorvolando l’area esclusiva al di sopra del terminal Lsct – in particolare Molo Fornelli, Molo Garibaldi, Calata Paita – per una prova che rientra nel progetto europeo Labyrinth, nell’ambito del programma Horizon 2020, coordinato dall’Università Carlos III di Madrid. Il Porto della Spezia è stato individuato, tra i primi in Italia, quale sito pilota per sperimentare, sia dal punto di vista tecnico che legislativo, le tecnologie innovative, quali gli aeromobili a pilotaggio remoto, per il monitoraggio della sicurezza in ambito marittimo portuale con particolare riferimento alle movimentazioni portuali, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori e delle operazioni evitando le possibili interferenze con le movimentazioni stesse. Assieme al terminalista La Spezia Container Terminal sono stati definiti alcuni casi d’uso: il cntrollo del perimetro dell’area in concessione e del gate per motivi di safety e security, il monitoraggio delle aree di stoccaggio, il controllo delle zone adibite alla viabilità dei mezzi al fine di controllare la situazione del traffico ed eventuali interferenze tra mezzi ed operatori