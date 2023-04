Molestata dal nonno acquisito. Lui patteggia due anni di carcere

La Spezia, 3 aprile 2023 – E’ stata molestata sessualmente dal nonno acquisito. Che ha patteggiato due anni di condanna. Anche se non era un parente diretto, mai la ’nipote’ si sarebbe aspettata arrivasse a tanto. Invece il 30 novembre 2021 è andato a prenderla, quando era ancora minorenne, a casa di un’amica alla Chiappa. E quando lei è salita sull’auto, prima le ha messo le mani sul collo con forza e l’ha baciata sulla bocca, poi l’ha toccata sul seno e ha cercato di metterle la mano dentro ai pantaloni, prima che la giovane riuscisse a respingerlo con non poca difficoltà.

L’uomo, che ha 54 anni e fa l’operaio per un’azienda che lavora in autostrada, si era poi raccomandato di non dire nulla a sua mamma. Non solo, nella concitazione la diciassettenne si era dimenticata la borsetta nell’auto e il nonno acquisito le aveva subito telefonato per riportargliela, ma lei si era rifiutata di rivederlo e l’aveva fatta consegnare in piazza Chiodo a un amico, che poi nel corso delle indagini preliminari è stato ascoltato come testimone.

La ragazza, che frequenta un istituto professionale spezzino e ora è maggiorenne, aveva poi raccontato tutto alla madre e sporto denuncia ai carabinieri, spiegando nei dettagli cosa le era accaduto quel pomeriggio del novembre 2021. Il pubblico ministero Federica Mariucci aveva aperto un fascicolo con l’accusa di violenza sessuale su minore e il nonno acquisito, Antonio P. (non pubblichiamo le intere generalità a tutela della parte offesa) era stato prima sottoposto agli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari Marinella Acerbi, che poi aveva tramutato la misura nel divieto di avvicinamento. Anche perché la vittima era amica della figlia del nonno acquisito e ci sarebbero quindi state delle occasioni per rincontrarlo.

Nel corso dell’incidente probatorio sempre davanti al gip Acerbi l’uomo aveva negato la violenza, dicendo che aveva chiesto solo un bacio ’a stampo’ alla nipote acquisita e lei glielo avrebbe dato. Circostanza però smentita categoricamente dalla giovane, la quale ha ribadito senza esitazioni la sua versione. E sarebbero poi emersi altri casi sospetti, per i quali tuttavia non è stata presentata alcuna formale denuncia. Un’amica della diciassettenne ha dichiarato di essere stata molestata dallo stesso uomo quando aveva passato una giornata a casa sua, presente tutta la famiglia. E sarebbe emerso anche un presunto approccio alla badante che il cinquantenne si era offerto di riaccompagnare a casa perché aveva perso l’autobus.

Di fronte a questo ’quadro’ probatorio, una volta chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale, l’uomo ha scelto di patteggiare due anni di carcere davanti al giudice dell’udienza preliminare Fabrizio Garofalo. La ragazza si era costituita parte civile attraverso l’avvocato di fiducia Davide Bonanni.