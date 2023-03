Moggia difende la causa dei lavori "Chi critica non sa di cosa parla"

"Chi critica i lavori di manutenzione della stazione di Monterosso parla senza cognizione di causa". E’ dura la replica del Sindaco Emanuele Moggia verso le obiezioni arrivate alla tempistica relativa alla realizzazione del raddoppio del sottopassaggio che andrà a collegare il primo e il terzo binario. I lavori, iniziati lo scorso 6 novembre termineranno a metà maggio.

Sindaco, non è stato possibile concludere i lavori prima del ponte pasquale?

"No, però il cantiere sta lavorando a tempo record. Più che dei rimproveri bisognerebbe fare degli elogi. Sono già stati completati lo scavo e la palificazione. Entro un paio di mesi sarà tutto finito e al prezzo di un piccolo disagio si sarà ottenuto un grande miglioramento".

Un progetto che nasce in sinergia tra Comune e Trenitalia?

"Assolutamente sì, e che ha visto gli uffici comunali protagonisti di un grande lavoro. La stazione di Monterosso è per movimentazione di passeggeri la terza di tutta la Liguria. Seconda sola a Brignole e a Principe. Si capisce da questi numeri l’investimento voluto da Rfi, che andrà a vantaggio di tutta una comunità".

Quello ferroviario è il solo cantiere attivo a Monterosso?

"No, è questo è un dato che mi piace sottolineare. In pochi metri quadrati lavorano fianco a fianco chi sta svolgendo la manutenzione della piazza, chi sta pavimentando la nuova passeggita e i camion per il ripascimento della spiaggia comunale. Lavori frutto di una programmazione intelligente, per garantire un’offerta turistica sempre migliore. Se queste operazioni non si fanno nella finestra tra novembre e maggio quando bisognerebbe calendarizzarle?".

Vimal Carlo Gabbiani