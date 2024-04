Mobilitazione per il ’Nuovo’. Obiettivo evitare la chiusura: "E’ l’unico cinema in centro"

LA politica spezzina continua a mobilitarsi per il futuro del cinema Il Nuovo, a rischio chiusura a causa del contenzioso con la società di mutuo soccorso ’Cesare Pozzo’, proprietaria di Palazzo Visconti, in cui la storica sala manda avanti le proprie attività. È stata convocata la IV commissione consiliare mercoledì 10 aprile alle 18 con l’ordine del giorno "La situazione del Cinema Il Nuovo", con audizione dell’amministrazione "come da richiesta dei consiglieri Roberto Centi e Giorgia Lombardi". È quest’ultima a parlare, chiamando in causa il primo cittadino, convocato in veste di assessore alla Cultura insieme a Rosanna Ghirri, responsabile della Struttura Organizzativa Servizi Culturali. "Peracchini – esordisce –non si è presentato alla prima audizione, dicendo di non esser mai stato convocato, ma su questo è stato smentito anche dal suo presidente di commissione. Aspettiamo ora le risposte a domande già fatte, in particolare se lui ritenga il Nuovo un presidio socio-culturale di particolare valenza per la città, perdipiù l’unico che è rimasto in centro, tenendo conto che la Mediateca regionale non è cinema d’essai. La nostra era una città famosa per le innumerevoli sale, ormai è rimasto questa, che è qualcosa di più: qui trovano spazio scuole, associazioni, ci sono incontri, presentazioni di libri e molto altro. Il sindaco dice che si tratta di una questione fra privati, ma veramente ciò che rappresenta non conta? E anche se non ne cambierà destinazione d’uso, permetterà, che ci venga realizzato uno studio odontoiatrico? Davvero il Comune non può far niente per salvarlo, magari insieme alla Fondazione Carispezia e con il supporto di azionariato popolare?".

"Il Cinema il Nuovo è l’unico rimasto nel centro città, animato da persone di valore che conoscono e animano il cinema spezzino da sempre" sottolinea Centi dalla sua pagina social. "Come gruppo LeAli continuiamo a batterci, non per entrare in questioni contrattualistiche che vedranno sedi e incontri opportuni, ma perché la città non perda un centro culturale di qualità, frequentato assiduamente da migliaia di spezzini". E danno appuntamento alla conferenza stampa unitaria dei gruppi consiliari di opposizione sulla vicenda del nuovo, con appuntamento alle 11.45 di fronte all’ingresso della sala e inizio alle 12 al bar Gramsci 22 in piazza Battisti 22.

Chiara Tenca

Nella foto: il recente presidio di cittadini a difesa del Cinema Nuovo