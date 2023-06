Mobilitazione a difesa della sanità pubblica Sit-in davanti al Comune

Una mobilitazione a difesa della sanità pubblica. Il sit-in scatterà domani dalle 15 in occasione della conferenza dei sindaci convocata in municipio a Spezia nella quale verrà presentato il nuovo piano socio sanitario regionale. In piazza scenderà la Cgil ma ci sarà anche una rappresentanza del Movimento 5 stelle. "La nostra città - ha spiegato il segretario del sindacato Luca Comiti - è purtroppo maglia nera della Liguria per addetti, servizi e strutture. Viviamo una situazione critica che deve trovare soluzioni, che non possono limitarsi alla costruzione del nuovo ospedale che deve realizzarsi nei tempi previsti e gravando il meno possibile sulle casse già esauste della nostra Asl 5. C’è bisogno di investimenti per la sanità territoriale, pensiamo all’assistenza domiciliare, ai posti letto delle Rsa, a nuove case della salute ed a presidi medici di quartiere che potrebbero decongestionare il pronto soccorso". Anche il Movimento 5 Stelle sarà in piazza Europa e la coordinatrice provinciale Federica Giorgi ha invitato alla partecipazione. "Riteniamo imprescindibile - ha spiegato - la mobilitazione di tutti in difesa anche dei servizi sanitari del nostro territorio che è il più penalizzato di tutta la Liguria. In quest’ottica individuiamo proprio nel nuovo piano socio sanitario ulteriori elementi di tagli e destrutturazioni dei nostri servizi, mancato riequilibrio delle risorse umane e strutturali rispetto al resto dei territori liguri".