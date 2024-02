Mobilità sostenibile. Arriva il bus elettrico

In arrivo alle Cinque terre il primo bus totalmente elettrico acquisito dal Parco nazionale. Il mezzo, realizzato nell’ambito del bando “Parchi per il Clima” del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, andrà ad arricchire il servizio di collegamento interno ai borghi, offrendo a residenti e visitatori l’esperienza di muoversi ad impatto zero. Si tratta di un bus a propulsione elettrica di ultima generazione, con 30 posti e una autonomia di 200 chilometri, che sarà utilizzato a Corniglia dal gestore del trasporto pubblico locale per il servizio di trasporto dalla stazione ferroviaria al borgo. Il Parco e l’Area marina protetta sono impegnati in progetti di mobilità sostenibile ed efficientamento energetico per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, inseriti nell’ambito dei programmi promossi dal ministero dell’Ambiente.

"Emissioni zero è un traguardo possibile da raggiungere con tutti i mezzi – ha dichiarato la presidente del Parco, Donatella Bianchi –. Ogni anno migliaia di persone raggiungono e si spostano sul nostro territorio creando impatti che possiamo contribuire a ridurre attraverso l’impiego di energie pulite nel trasporto pubblico collettivo. Il nuovo bus del Parco 100% elettrico – aggiunge Bianchi – è completamente personalizzato per comunicare con immediatezza la relazione tra la protezione della natura e l’impegno nella riduzione delle emissioni, un obiettivo comune da sostenere attraverso investimenti in ricerca e innovazione e al contempo con le nostre scelte quotidiane in tema di mobilità"