Mobilità e sosta, botta e risposta a distanza tra Cozzani e Vignudelli

PORTO VENERE

Il sindaco uscente di Porto Venere "non ha letto il mio programma, chiaro e preciso al riguardo, o i suoi emissari gli hanno riferito cose sbagliate". Così il candidato Marco Vignudelli, risponde al primo cittadino uscente Matteo Cozzani, che aveva espresso la sua preoccupazione per quanto sostenuto dai candidati in tema di viabilità e mobilità. Vignudelli sottolinea che "non ho mai parlato di sbarre al Cavo o di zone Ztl. Se si riferiva a me, sono frutto della sua fantasia, che in campagna elettorale è sempre florida fino ad arrivare alla mistificazione della realtà. Se poi la candidata della sua lista si degnasse, qualche volta, di venire a un confronto pubblico, potrebbe sentire in diretta le mie idee su questo importante tema. Concordo con lui quando sostiene che occorrono nuovi spazi. Senza nuovi spazi diventa difficile dare risposte al problema dei parcheggi. Uno spazio attrezzato fuori dai centri abitati, come ammortizzatore dei flussi nei momenti d maggior picco. Penso in primis alla Marina militare e alla concessione di nuove aree idonee per un parcheggio. Ma noi vogliamo guardare più avanti e impedire che le macchine girino a vuoto, intorno all’anello di Portovenere. Cosa è stato fatto su questo aspetto negli ultimi 10 anni? Niente". Da qui, le proposte di Vignudelli. "Vorremmo sperimentare la fattibilità di un display al Cavo che segnali ai turisti la presenza o meno di parcheggi, muniti di sensori, al fine di verificare o meno la possibilità di scendere con la macchina in paese, e dare un’immagine di un Comune efficiente. Se il sindaco in questi dieci anni avesse fatto un giro a Perugia, città famosa anche per le sue scale mobili, avrebbe potuto verificare in diretta come funziona questo tipo di mobilità".