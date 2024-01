Mitilicoltori. Nuovi vivai

Sono stati affidati ieri dall’Autorità portuale i lavori del primo lotto per la realizzazione di nuovi vivai all’esterno della diga foranea. Saranno in tutto 84 filari, collocati su un’area di circa 300mila metri quadrati, saranno realizzati per consentire lo spostamento delle coltivazioni di mitili, una volta iniziati i lavori di dragaggio in prossimità della diga, evitando possibili esposizioni alle eventuali torbidità conseguenti alle lavorazioni. L’importo complessivo è di 1,6 milioni di euro. "Si tratta di un progetto di grande importanza, che metterà i mitilicoltori nella condizione non solo di lavorare in totale sicurezza, ma anche di riqualificare ed ampliare gli impianti esistenti che si trovano all’interno ed all’esterno della diga" afferma Mario Sommariva, presidente dell’Authority portuale.