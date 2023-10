"Misura di prevenzione più efficace. Mettiamo da parte dubbi e paure"

La lunga estate che ci ha accompagnato fino a pochi giorni fa sembra aver deciso di lasciare spazio all’autunno. Con i primi freddi si iniziano ad affacciare anche i primi malanni di stagione. Ma che tipo di influenza sarà quella di quest’anno? "Al momento – racconta la dottoressa Francesca Torracca, Direttrice della SC Igiene e Sanità Pubblica di Asl 5- non abbiamo avuto segnalazioni da quelli che sono i sistemi di sorveglianza, di forme gravi o complicate, confermate in laboratorio. Non abbiamo al momento segnalazioni di ricoveri in unità di terapia intensiva o di ricorso a terapie di ossigenazione extra corporea. Ci aspettiamo, come in ogni stagione, un tasso di soggetti che svilupperanno l’influenza notevole, anche in base a quella che è stata la circolazione nell’emisfero australe. Consideriamo che dai dati delle stagioni epidemiche precedenti, a partire dal 2010, normalmente in Italia più di un 10% della popolazione sviluppa una sindrome simil-influenzale. Questi, quindi, sono i dati che ci attendiamo". Tutelarsi è importante e la vaccinazione antinfluenzale, come ha spiegato anche l’assessore alla sanità Angelo Gratarola "è ad oggi il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza, le sue complicanze e per proteggere se stessi e le persone che ci stanno vicino".

"La vaccinazione antinfluenzale – ricorda la dottoressa Torracca- è la prima misura di prevenzione e la più efficace, anche perché consente una riduzione del rischio soggettivo individuale di malattia. Consente di ridurre il rischio di ospedalizzazione in soggetti che già hanno patologie di base e di trasmettere questa patologia, che può avere sintomi lievi ma anche più importanti, ad altri soggetti a rischio". "Alcuni - spiega il dottor Massimo Battistini medico di medicina generale - hanno delle perplessità per quanto riguarda le vaccinazioni. Bisognerebbe cercare di sgombrare un po’ il campo da questa paura. Il vaccino antinfluenzale è importante. Soprattutto per quelle persone che presentano determinate patologie. Per chi ha superato una certa fascia di età o per chi è a contatto frequentemente con numerose persone, per una sua tutela e per quella degli altri". Oltre il vaccino, abbiamo chiesto al dottor Battistini alcuni consigli pratici per cercare di proteggersi dai virus influenzali: "Per proteggersi dall’influenza – suggerisce il medico- un presidio ottimo, che abbiamo usato molto gli scorsi anni, è la mascherina. Consiglio di indossarla specialmente quando si frequentano luoghi come case di riposo ed ospedali. Poi, i soliti consigli: la pulizia delle mani, areare gli ambienti e evitare bruschi cambi di temperatura".

Maria Cristina Sabatini