Missione: istruzione degli adulti. Cpia dedicato al Maestro d’Italia

Da quest’anno, il Cpia La Spezia prende il nome di "Alberto Manzi". L’intitolazione verrà celebrata dalle quattro sedi del Centro all’inizio di marzo con un’iniziativa che vedrà coinvolta anche la figlia del "Maestro d’Italia", Giulia Manzi, autrice di un bel libro, Il tempo non basta mai, che svela i lati meno noti della vita del padre. Le motivazioni di questa scelta sono evidenti: Manzi, infatti, è stato un precursore, un anticipatore, un visionario, capace di creare empatia con milioni di studenti, in presenza o attraverso lo schermo televisivo. Il parallelo con le tecnologie odierne è chiaro: ogni strumento, per quanto potentissimo, necessita di un grande interprete per risultare efficace. Nato e cresciuto a Roma, in una famiglia antifascista, tra la passione per lo studio e la presenza tangibile della guerra, consegue in parallelo due diplomi (magistrale e nautico) e si iscrive all’università a Scienze naturali, sfidando la realtà difficile del dopoguerra, tra timori e speranze per un domani migliore che arriverà, ma non sarà subito così radioso come sperava: persone alla fame, costrette a vivere di espedienti, la promessa di giustizia e di uguaglianza minata dalla corruzione e dai privilegi, la triste realtà di chi non vede riconosciuti meriti ed eccellenze solo perché senza raccomandazioni. E Manzi, così, si trova a dover accettare lavori rifiutati da tutti, maestro in un carcere minorile, dove i detenuti si portano addosso una pesante profezia negativa: se hanno rubato, se sono stati violenti, se hanno ucciso, il loro destino non può che passare dal "riformatorio" al carcere ordinario. Manzi riesce dove altri avevano fallito: le mani dei pugni e dei furti ora impugnano lapis e penne, portate di nascosto all’interno del carcere, e si impegnano a recuperare quelle competenze che fanno balenare in loro una prospettiva diversa. Il percorso successivo è tra l’insegnamento alla scuola elementare, gli studi universitari di Biologia e di Magistero, lo spirito di avventura mai fine a se stesso ma radice profonda del suo modo di pensare l’educazione attraverso l’esperienza. Con queste premesse, Manzi si presenta nel 1960 alla sede della RAI, dove stanno cercando un maestro per una serie di trasmissioni dedicate ai tanti italiani ancora analfabeti. Tocca a lui: alcuni grandi fogli di carta, del carboncino e… la lezione inizia. In pochi minuti, tutto lo studio è catturato dal suo stile pacato, appassionato e appassionante; con il carboncino scrive alcune parole e le accompagna con un disegno, facilitando così la comprensione e mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Senza dubbio, un modello cui ispirarsi ancora oggi.