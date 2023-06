Missione a Rotterdam dell’Autorità Portuale con i terminalisti

Rotterdam ha ospitato l’edizione 2023 del Break Bulk Europe, la fiera annuale che riunisce i principali operatori con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta nel settore del general e project cargo, e che continua a crescere in termini di rilevanza internazionale. La rappresentanza dei due porti della Spezia e Marina di Carrara comprende Tarros Group, MDC Terminal di Dario Perioli Spa., FHP Holding Portuale; questi ultimi due sono terminalisti nel porto di Marina di Carrara, forte di percentuali di crescita superiori ad ogni aspettativa, con numeri importanti già nel primo trimestre 2023. Complessivamente il porto apuano ha movimentato nei primi tre mesi del 2023 più di un milione di tonnellate di merci, con un forte utilizzo del trasporto ferroviario (con un +300% dei treni movimentati). L’Autorità di Sistema Portuale è presente all’evento anche con il Direttore della sede AdSP di Marina di Carrara Luca Perfetti, il dirigente allo Sviluppo Antonella Querci e la responsabile settore Comunicazione e Marketing Monica Fiorini. Anche quest’anno si è puntato sul coinvolgimento degli operatori interessati a partecipare alla manifestazione, con l’obiettivo di fare sistema per attrarre ulteriori traffici massimizzando le ricadute in termini di sviluppo e occupazione. Obiettivi più vicini oggi anche grazie agli investimenti da parte pubblica e privata che consentiranno di ampliare le dotazioni infrastrutturali in entrambi gli scali. Nello spazio dell’AdSP, stato realizzato per creare business nei settori delle rinfuse e del project cargo, erano presenti Alessandro Becce, AD di FHP Holding Portuale; Michele Giromini, AD della Dario Perioli SpA e Silvano Maggi, Business Development Manager di Tarros Group che ringraziano l’AdSP e il Presidente Mario Sommariva per la collaborazione e il supporto.