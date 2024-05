Mismas ospite di Dazzi a Crema

Lo scultore spezzino Fabrizio Mismas sarà ospite oggi, nella sala dei ricevimenti del municipio di Crema, per tenere una conferenza sullo scultore Arturo Dazzi. La città lombarda conserva nella piazza Trento e Trieste un monumento dedicato ai propri Caduti della Prima Guerra Mondiale, scolpito nel 1924 da Dazzi. Mismas, dopo gli interventi delle autorità, parlerà delle numerose opere pubbliche e personali del maestro carrarese. Dazzi ha conosciuto nella prima metà del ’900 un notevole riscontro di critica e pubblico ed ha eseguito monumenti in Italia e all’estero anche di grandi dimensioni: ricordiamo quelli al Ferroviere a Roma e all’Indipendenza di Caracas, l’Arco di Trionfo in piazza della Vittoria a Genova e la Stele Marconiana all’Eur di Roma alta 45 metri e composta da ben 92 grandi pannelli di marmo. Mismas, apprezzato conoscitore dell’arte del Novecento, si è formato negli anni degli studi d’arte proprio sotto la guida degli allievi di Dazzi: per queste ragioni è stato quindi chiamato a ricordare lo scultore celebrato ieri e un po’ dimenticato oggi.