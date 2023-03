Mirco, 21 anni e il volontariato come vocazione

Dopo aver completato il proprio percorso di studi al Liceo Artistico, Mirco Tartarini, 21 anni, ha trovato la sua strada nel volontariato. Tanto da farlo diventare la propria propria missione, perché chiamarlo lavoro sarebbe riduttivo. "E’ una vocazione – spiega – e non potrebbe essere altrimenti. Deve esserci una passione morale e civile dietro, altrimenti diventa impossibile proseguire". All’interno del progetto della Bottega Solidale Ada - mettendo a frutto quanto appreso sui banchi del liceo - si è già occupato della veste grafica dei manifestini per il lancio dell’iniziativa ma ora sarà a disposizione per la parte operativa. Promuovere la raccolta tra i cittadini, portare i generi alimentari all’Emporio della solidarietà di Caritas diocesana e, se necessario, consegnare la spesa a casa delle persone troppo avanti con l’età per muoversi autonomamente. Proprio l’interazione tra persone di diverse generazioni è un aspetto fondamentale del progetto, che propone un’alleanza tra vecchi e giovani per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Incontri nelle scuole e nei centri anziani, per discutere e scambiarsi opinioni. Uno sguardo ai problemi da due prospettive diverse, quella di chi ha tutta una vita davanti e quella di chi invece ha già percorso quasi tutto il proprio cammino terreno. "Credo proprio che questa alleanza tra nonni e nipoti sia una carta vincente per combattere le diseguaglianze della società".

VCG