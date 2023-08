Mio padre, il partigiano Apollo: Incontro a Le Grazie con Maria C. Mirabello

‘Quando c’era il Pci’ è il titolo del libro di Maria Cristina Mirabello che l’autrice presenterà stasera, nei giardini di via Libertà alle Grazie (alle 21), in un evento organizzato dall’associazione Posidonia, con il concorso di pro loco Le Grazie, associazione Dalla Parte dei forti e Il Cantiere della Memoria. Il volume, corredato da molte fotografie tratte dall’archivio di famiglia, è la storia di suo padre, Giuseppe Mirabello, Apollo, partigiano del battaglione Vanni che ha operato in Val di Vara, mancato improvvisamente nel 1976. Una storia intima, il racconto di una figlia, ma che per il ruolo ricoperto dal padre e per le vicende di quegli anni non può limitarsi ad essere una storia di famiglia. Il libro percorre la storia privata di Apollo, strettamente intrecciata alla sua storia pubblica. Sarà presente anche Valerio Martone, il nipote che Apollo non fece in tempo a conoscere e che dell’opera ha scritto la postfazione in cui, come scrive, "è proprio sulla Costituzione che posso provare a chiudere il cerchio della mia storia immaginaria" con il nonno. Maria Cristina Mirabello è vicepresidente dell’Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea, ha curato molti lavori di storia della nostra provincia tra cui lo ‘Stradario della Resistenza spezzina’ in cui ha raccolto le vie e le piazze intitolate a caduti per la Resistenza, molte anche le strade del Comune di Porto Venere che vi sono citate; ha curato con Giorgio Pagano ‘Sebben che siamo donne, storie di Resistenza al femminile’, e, con lo stesso collega i due volumi ‘Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni sessanta alla Spezia ed in Provincia’. m. magi