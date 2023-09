Minuto e insieme straripante Il mondo secondo Vaccarone "La mia vera passione è vivere Spezia? Una città di camerieri"

di Chiara Tenca

Nel suo studio di via Chiodo non filtra la luce naturale, ma impera quella della sua arte. Sculture, bozzetti, dipinti, serigrafie, schizzi, manifesti, materiali di lavoro, pennelli, tubetti di pittura immersi in un’atmosfera anni Settanta in cui è la creatività a farla da padrona. La pergamena della nomina a Cavaliere della Repubblica è appesa accanto alla porta d’ingresso, ma quando si entra, subito l’occhio è catturato dalle sue forme inconfondibili e dai suoi colori. Lui è il maestro di quell’orchestra di opere. E a 83 anni, minuto eppure straripante, se ne sta lì in mezzo con quella scintilla negli occhi che brucia, così come la sua voglia di raccontare e condividere. Il maestro Francesco Vaccarone, spezzino da esportazione, è un libro aperto, o meglio un’enciclopedia: dentro ci sono passione, cultura, impegno e molto altro. "Ho fatto il calcolo: mi rimarranno al massimo 50-60 anni e me ne dispiaccio. La mia passione più grande è vivere".

E allora, in questo mezzo secolo e più, a cosa si vuol dedicare?

"Studio, pittura e politica".

Cosa l’ha più delusa fra queste?

"La politica, anche se sono militante di sinistra".

Credo non sia facile essere di sinistra oggi.

"Credo sia naturale. Ho vissuto tante cose, la lunga storia del Pci, che ricordiamolo, ha fatto la Resistenza, anche se oggi la gente ignora la storia".

Beh, pare una malattia diffusa.

"Sì, e produce una forte disponibilità a credere nelle fake news: chi non la conosce, non è abituato a strumenti di verifica, perché ti dà metodologia di analisi e di ascolto".

A proposito, qual è la figura che l’affascina di più?

"Tante: Marx, Cristo, Lenin, Pasolini. E Ariosto. Quando voglio star tranquillo, lo leggo e mi dà il senso dell’ironia".

E la Contessa di Castiglione, a cui ha dedicato una splendida scultura? La sua tomba a Parigi è in abbandono: ce ne siamo dimenticati?

"Tutte le tombe sono abbandonate, perché c’è bisogno di allontanarsi dalla morte. Per quanto mi riguarda, desidero finire la vita…con un grande colpo di calore".

Restiamo a Spezia. In un’intervista di qualche anno fa mi disse che il nostro golfo era per lei il posto più bello del mondo. La pensa sempre così?

"Oggi lo chiamo il Golfo degli ex Poeti: la costa è negata agli spezzini, fra aree militari, Snam e container, i gozzetti non possono andare in diga, mentre agli impotenti proprietari dei potenti motoscafi è consentito di sfrecciare a 20 nodi. Mi rifaccio andando in barca da ottobre a marzo alle Rosse e alle Nere".

Le piace oggi Spezia?

"È diventata quello che temeva Giacché: una città di camerieri, mestiere per il quale ho comunque un gran rispetto. Bonanini è stato un grande visionario, ha fatto conoscere a tutto il mondo le Cinque Terre e oggi ci ritroviamo ad avere 4mila e più b&b, mentre abbiamo perso i grandi negozi, da Biso a Oleggini e aumentano quelli di cinesi e bengalesi. Si è trasformata".

Se avesse la bacchetta magica, che farebbe?

"Per prima cosa, restituirei il Golfo ai cittadini: pensiamo di vivere al mare, ma ci è negato. Inoltre, collegherei alcune zone col centro: è necessario fare integrazioni anche culturali e, non ultima, serve una riattivazione della cultura, di cui non si parla più. Dove espongono oggi i giovani artisti? Siamo una città ricca di creatività, abbiamo scrittori premio Strega e Campiello come Maggiani e Zannoni, poi ci sono Ferrari, Buticchi, Giudici e possiamo arrivare ad almeno una decina di nomi a livello nazionale, ma gli spezzini non lo sanno, né le istituzioni fanno qualcosa per ricordare".

Lo spezzino è troppo arsenalotto?

"In realtà non credo. Io ho fatto il pendolare con Milano, Genova, Stoccolma e i miei concittadini mi sostenevano, venivano in pullman alle mie inaugurazioni. Amano la propria creatività, ma se le istituzioni negano questo rapporto, ecco che se ne dimenticano".

Come procede il suo lavoro?

"Dal 24 febbraio dello scorso anno ho interrotto il mio lavoro. L’Ucraina è per me il segnale che la grande Europa come forza culturale e politica si sta sbriciolando: un errore di Putin, ma altrettanto della Nato, che come dice papa Francesco è andata a bussare alle sue porte e lui c’è cascato. Dovevano attivare canali diplomatici, compito affidato alla Turchia: come dire ’non ci interessa’. A giugno ho ripreso a disegnare, ma non ho voglia di dipingere ancora. Mi era già successo in concomitanza con le stragi di Bologna, Brescia, Milano e la tragedia di Aldo Moro, ma per periodi più brevi. Ora ho un’angoscia quotidiana".

Quindi è vero che l’artista ha un occhio più sensibile?

"La gente pensa che non esista il problema e molti cambiano canale quando la tv tratta certi argomenti o si chiede perché i migranti non tornino a casa, senza rendersi conto che noi per primi rubiamo in casa loro e ci siamo ancora. Di fronte a questo mondo sento rabbia e senso di impotenza".

Maestro, ma non è da lei!

"Ma io non vivo nel delirio di onnipotenza e so cosa vuol dire la guerra: sono del 1940, l’ho vissuta a quattro anni e la ricordo perfettamente, ho visto la gente morire sotto le bombe a Vernazza e ancora oggi non ho il coraggio di andare nella galleria davanti all’ex Biso, dove mi portavano i miei genitori".

Per fortuna con l’arte ha cambiato pagina. Che ne dice di quella odierna?

"Il mercato ha distrutto la creatività, basti pensare che un dipinto di Lega e Fattori costa 200mila euro e una tela con un taglio (si riferisce a Fontana, ndr.) dai 2 ai 4 milioni. Come accaduto per la musica, prima la cultura aveva una funzione sottilmente provocatoria, creava una dialettica di percezione nuova rispetto all’usuale, invece oggi crea acquiescenza come la Coca Cola e la tela con il taglio è come uno status symbol da appendere alla parete come una laurea. Venivano chiesti numeri incredibili agli artisti per ottenere i contratti con i galleristi, ma per quanto mi riguarda io non ne ho mai voluti fare, a parte quello con mia moglie nel 1964".

Torniamo al presente. Che epoca è questa?

"C’è un degrado sensibile e notevole, a tal punto che un generale dell’Esercito si permette di dire e scrivere cose che se lo potessero sentire colleghi illustri del passato, gli darebbero dei calci dove più gli fa male. Se si discute se rimuovere o no uno così, vuol dire che siamo alla frutta e la tragedia è che le istituzioni che lo difendono, dimostrano di non conoscere la Costituzione repubblicana".

In queste settimane, abbiamo visto i giovani protagonisti di episodi orribili. Che ne pensa di loro?

"Penso che stravolgeranno questo tipo di società! Di recente, a Spezia ho manifestato sotto il Comune per la sanità pubblica ed eravamo meno di 100, il giorno dopo ci saranno stati 4mila ragazzi in una arcobaleno".

E le donne? Che dice di una condizione femminile così difficile oggi?

"L’Italia è ancora un paese maschilista e credo che questo abbia origine soprattutto nelle religioni monoteistiche, ma si tratta di una malattia curabile, anche se ci vorrà tempo".

Quanto?

"Le nuove generazioni imparano rapidamente, potrebbero volerci anche decenni o secoli. L’uomo ha creato ipoteche di superiorità mentre la donna ha momenti di fragilità, quando è incinta o allatta, e le ha usate per creare subordinazione. Oggi la tecnologia e le condizioni sociali sono aperte e si può andare avanti, come accade nel Nord Europa e se potessi dare il mio spunto, vorrei che tutti conoscessero la commedia ’Lisistrata’ di Aristotele, in cui le donne non si concedono quando l’uomo ha atteggiamenti bellicosi. Ecco, dovrebbero metterla obbligatoria in tutte le scuole".