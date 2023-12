Minori con allucinogeni . Fermati in auto a Lerici. Arrestato il conducente

Sigarette elettroniche caricate a marijuana e funghi allucinogeni insieme a pasticche di droga sintetica. I tre giovani, due fratelli per altro minorenni, non erano semplicemente in vacanza a Lerici ma ben riforniti di sostanze stupefacenti. Li hanno fermati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana, ai quali era giunta una curiosa segnalazione. Infatti era stata vista una Smart di colore nero con a bordo tre giovani procedere a bassa velocità con i finestrini completamente aperti nonostante la pioggia nella zona della Piana degli Ulivi a Solaro di Lerici. E una volta fermata la vettura, i militari dell’Arma hanno compreso il motivo del tentativo di far fuoriuscire l’aria. All’interno i tre ragazzi, un 19enne che era alla guida, Filippo Crevenna, e due minori di 17 e 15 anni tutti residenti nella provincia di Bergamo, stavano fumando spinelli. Dopo la perquisizione personale sono spuntate 5 pasticche di ecstasy, 2 grammi di maijuana e 5 grammi di hashish, ma all’interno del mezzo erano nascoste ben 170 sigarette elettroniche monouso contenenti liquido a elevata concentrazione di stupefacente dal valore di 90 euro ciascusa. Tali sigarette erano all’interno di due buste di cellophane a loro volta contenenti diciassette scatole con dieci sigarette ciascuna. Non solo, i carabinieri hanno trovato anche 25 grammi di sostanza allucinogena, tipo funghi, contenuti in cinque confezioni di cioccolato di 300 gramni totali.

La busta contenente le sigarette elettroniche con il concentrato di Thc e i 25 grammi di sostanza allucinogena erano sul sedile posteriore dell’auto. Il diciannovenne nascondeva invece dentro ai boxer che indossava, le cinque pastiglie di ecstasy e i due pezzi di hashish.

Il maggiorenne, difeso dall’avvocato Davide Bonanni, è comparso ieri mattina davanti al giudice del tribunale della Spezia Marta Perazzo, che ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta del pubblico ministero Alessandro Casseri, sottoponendo Filippo Crevenna all’obbligo di dimora del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXII in provincia di Bergamo dove risiede.

I due minorenni, per i quali si procede a parte con la segnalazione alla procura dei minori di Genova, sono stati invece affidati ai genitori.

