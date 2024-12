Minorenne scoperto dal cane antidroga Elik: in cantina aveva armi, bombe carta e droga

La Spezia, 20 dicembre 2024 – La Guardia di finanza ha sequestrato stupefacenti, petardi illegali, coltelli a serramanico e pistole ad aria compressa senza il tappo rosso a un minorenne di Levanto. Intercettato insieme a un amico maggiorenne dal cane antidroga Elik, che ha fiutato l'hashish in tasca a quest'ultimo durante un servizio di controllo presso la stazione ferroviaria della località rivierasca, dalla perquisizione personale sull'altro ragazzo sono saltati fuori un coltello a serramanico e circa 3 grammi di hashish.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire, all'interno di una cantina dell'abitazione in cui vive il minorenne in una frazione del comune di Levanto (La Spezia), altra droga e armi. Nella fattispecie 300 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina, 24 bombe carta prive di etichettatura per un peso complessivo di quasi due chilogrammi, tre coltelli a serramanico, un bastone telescopico in metallo, tre pistole prive di tappo rosso, tre bilancini di precisione e contanti per 170 euro. Il 17enne è stato quindi denunciato alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Genova per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e illegale detenzione di armi e materiale esplodente.